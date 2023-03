Les sachets de nicotine, tendance pointée du doigt au Luxembourg

«C'est ma petite fille qui m'a dit, ''regarde maman, c'est pas pour nous, interdit aux moins de 18 ans'', mais c'était écrit en tout petit». Sonia* raconte comment ce qu'elle pensait être «un petit bonbon» était en fait un sachet de nicotine, distribué gratuitement ce jour-là à la caisse d'une station-service au Grand-Duché. Le packaging a en effet de quoi troubler, très proche d'une boîte de chewing-gums. «Nous les avons mis en valeur et ça se vend très bien, ça fait à peu près un an que c'est en vogue», glisse l'employée d'un commerce dans lequel s'est rendu L'essentiel.

Deux marques différentes nous ont été présentées, chaque boîte étant vendue 5 euros, avec comme argument principal, «l'accompagnement pour arrêter de fumer». Le produit ne contient pas de tabac mais de la nicotine, des doses variables, jusqu'à 9 mg par petit sachet, soit l'équivalent en moyenne d'une cigarette. Le petit pochon est à placer dans la bouche, la poudre de nicotine se diffuse. Le produit est relativement nouveau et ces derniers jours, le Centre national de prévention des addictions (CNAPA) dénonce une «possible stratégie offensive de l'industrie du tabac» qui fabrique et met sur le marché. «Le risque d'addiction est énorme», prévient le CNAPA.

Traités juridiquement comme les produits du tabac

«C'est une zone grise dans la réglementation, on oublie que c'est la nicotine, dans le tabac ou non, qui crée la dépendance», glisse une source à L'essentiel. Ces sachets de nicotine ne sont effectivement pas soumis à la loi antitabac luxembourgeoise et c'est bien «un problème de santé publique», pour ces observateurs, auxquels s'associe aussi la Fondation Cancer et deux députées dernièrement. «Ça ressemble à une friandise», insiste une source au CNAPA. L'attractivité de ces sachets de nicotine augmente même avec l'ajout d'arômes sucrés. «Ils peuvent être commercialisés comme des produits Lifestyle inoffensifs, voire relaxants, ce qui dissimule leur potentiel de dépendance», alerte le Centre national de Prévention des addictions.

Dans le commerce où nous nous sommes rendus, plusieurs écrans de télévision en faisaient la publicité en direct. «Nous ne le vendons pas aux mineurs! On explique même», rassure un vendeur qui réfute l'idée qu'aucune mention n'est faite sur l'emballage. En effet, les ingrédients et la quantité de nicotine étaient bien mentionnés, comme le fait que le produit est interdit aux moins de 18 ans. «Selon le produit, les sachets de nicotine permettent d'absorber plus de nicotine que si l'on fumait une cigarette», insiste le CNAPA. Les adultes risquent surtout la dépendance, les enfants et adolescents, eux, s'exposent à des surdoses et des intoxications.