Les Safin frère et soeur pour une paire explosive

Les Safin frère et sœur pour une paire explosive

La joueuse russe Dinara Safina sera associée à son grand frère Marat Safin lors de la Coupe Hopman, une compétition par équipes mixtes organisée à Perth, en Australie.

(DR)

«C'était mon rêve de pouvoir jouer avec mon frère une fois et j'ai toujours voulu venir ici et que l'on joue ensemble», s'est réjouie la numéro 3 mondiale qui est déjà arrivée à Perth et s'est entraînée mardi sous une chaleur écrasante. «C'est le plus âgé de nous deux, je pense qu'il sera le patron sur le terrain», a-t-elle ajouté, espérant que cela soit «sympa pour lui comme pour moi».

Si l'ancien numéro 1 mondial Marat Safin est connu pour son caractère explosif, sa sœur n'est pas en reste et parle d'un trait de famille. «L'année dernière, on a compté qui avait cassé le plus de raquettes, lui ou moi», s'est-elle amusée, précisant toutefois qu'elle essayait «d'être un peu plus calme» et travaillait ce point avec son entraîneur.

Dinara affûtée

Contrairement à son aîné, qui, à presque 29 ans, paraît désormais sur le déclin, Dinara Safina est, elle, en pleine ascension, après une saison 2008 où elle a gagné quatre tournois et atteint la finale de Roland-Garros. Visiblement déjà très affûtée, avec plusieurs kilos en moins, elle s'est dite assez confiante sur la saison à venir et vise une place en seconde semaine de l'Open d'Australie qui démarre le 19 janvier. «J'ai fait une bonne intersaison et j'ai travaillé dur. J'ai hâte de jouer des matches, c'est tout ce que j'attends», a-t-elle insisté.

Avec, pourquoi pas, l'objectif de réaliser une première dans l'histoire du tennis: atteindre le premier rang mondial et réaliser, à quelques années d'intervalle, un doublé familial. En attendant, Safina devra réaliser un meilleur début de saison qu'en 2008 où elle avait été sortie dès le premier tour de l'Open d'Australie.

Les Safin frère et sœur entrent dans la compétition dimanche en Coupe Hopman, contre la paire italienne Simone Bolelli/Flavia Pennetta.