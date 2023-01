En 2022 : Les saisies de faux billets en euros sont reparties à la hausse

Environ 376 000 fausses coupures, en majorité de 20 et 50 euros, ont été retirées de la circulation l’an dernier, soit une hausse de 8,4% sur un an.

Les billets de 20 euros et de 50 euros sont les plus falsifiés.

Le nombre de faux billets en euros saisis l’an dernier, en majorité des coupures de 20 et 50 euros, est reparti en hausse après le plus bas observé en 2021, selon des chiffres publiés lundi par la Banque centrale européenne (BCE). Au total, quelque 376 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation l’an dernier, soit une hausse de 8,4% sur un an. Il s’agit d’un retournement de tendance après plusieurs années de recul pour aboutir à 347 000 billets saisis en 2021, ce qui était le plus bas historique.