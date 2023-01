«Les saisies de tabac du Luxembourg, c'est toutes les semaines»

5,50 euros le paquet au Luxembourg et plus de 10 euros en France. Dans un contexte d'inflation persistante, la différence de prix du tabac motive le passage à l'acte de nouveaux trafiquants en herbe, de plus en plus nombreux à revendre de l'autre côté de la frontière de la marchandise achetée en grande quantité au Grand-Duché. Une dynamique qui oblige les autorités françaises à se montrer vigilantes.