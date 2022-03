Au Luxembourg depuis 2001 : Les salaires ont très peu augmenté depuis la crise

LUXEMBOURG - Selon une étude européenne, les salariés du Luxembourg n’ont pas vraiment été gâtés côté augmentations de salaires ces dernières années.

Si nombreux sont les salariés à attendre avec impatience les tranches indiciaires, c’est sans doute parce que, pour beaucoup, il s’agit là de la seule chance de voir leur salaire augmenter. Et l’étude menée conjointement par la Confédération européenne des syndicats (CES) et l’Institut syndical européen (ETUI) tend à le prouver.

Ainsi, depuis la crise de 2008, les salaires réels luxembourgeois (tenant compte de l'inflation) n’ont augmenté que de 0,29% chaque année, soit à peine plus que la moyenne européenne (+0,21%). Certes, les salariés sont mieux lotis que leurs collègues grecs qui ont vu, eux, leurs rémunérations baisser de 3,1%, comme les Croates (-1%), les Hongrois (-0,88%), les Portugais (-0,74%), les Chypriotes (-0,63%), les Britanniques (-0,41%) ou encore les Italiens (-0,27%). À l’inverse, les salaires bulgares ont augmenté de 6,2% quand les fiches de paie allemandes et françaises enregistraient des hausses respectives de 1% et 0,74%. Les salaires belges ont quasiment stagné (+0,08%) voire baissé sur la seule année 2016 (-0,94%). Au Luxembourg, l'année dernière, la hausse n'a été que de 0,43%.