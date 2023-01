Au Luxembourg: Les salariés de Cenaro dans le flou

Salaires impayés

Après la cinquantaine d'employés de Chevallier construction, une autre cinquantaine de salariés est en passe de perdre son emploi (34 chez Cenaro Group, 14 chez Cenaro Technical). «Il s'agit principalement des métiers administratifs et commerciaux», indique Joe Gomes, conseiller syndical OGBL, qui ajoute que «le personnel n'a pas touché son salaire en décembre». On parle de 138 217 euros de salaires non versés chez Cenaro Group et 72 618 chez Cenaro Technical.