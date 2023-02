Au Luxembourg: Les salariés de moins en moins heureux au travail

En 2022, pour aimer sa vie au travail, il valait mieux avoir des horaires «normaux» (56,7), être un dirigeant ou un cadre (59,5) ou encore appartenir à la branche «information et communication» ou à l'administration publique (58,1), voire à la finance (57). En revanche, on vit moins bien quand on est conducteur de machines ou ouvrier d'assemblage (43,7), vendeur (49,1), employé dans le commerce de gros, les transports et la restauration (51,8) ou encore dans la santé et l'action sociale (52,4).

Déconnexion et participation

«Nous avons vu qu'il y a une grande insatisfaction au niveau de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la satisfaction du revenu est au plus bas», poursuit David Büchel. Pour Nora Back, présidente de la CSL, «la vie au travail a beaucoup changé. La pression, le stress et leurs conséquences psychosomatiques sont en hausse, l'intensité du travail a augmenté».

Si les résultats de l'enquête ne montrent pas de différence significative sur la satisfaction entre hommes et femmes, ils indiquent que les 16-24 ans sont les plus heureux au travail et que la tendance décroît avec l'âge, pour passer d'un indice de 56,7 pour les plus jeunes à 53,9 pour les plus âgés. Illustration du difficile équilibre entre vie privée et professionnelle, la satisfaction diminue aussi dès lors qu'un salarié a des enfants et, dans une moindre mesure, quand on se met en couple. Globalement, le sentiment de conflit entre vie privée et vie professionnelle a explosé de 40% entre 2014 et 2022, quand le risque de burn-out a grimpé de 30%. Et, depuis 2020, les salariés mécontents au travail sont plus nombreux que ceux qui y sont contents. Il y avait même, en 2022, deux fois plus de mécontents qu'en 2014.