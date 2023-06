Les salariés ont le droit de déconnecter

Une nouvelle section du code du travail stipule ce droit et prévoit la possibilité pour l'Inspection du travail et des mines (ITM) de dresser des sanctions, en laissant aux entreprises un délai de trois ans de mise en place. De plus, au sein des entreprises, le droit à la déconnexion fait partie des sujets «sur lesquels les négociations collectives doivent obligatoirement porter», selon le législateur.