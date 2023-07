Au Luxembourg : Les salariés travaillent de moins en moins… et coûtent de plus en plus cher

C'est dans l'industrie que la durée du travail a le plus baissé. Pexels

Certes, la durée du travail a continué en 2022 son rebond entamé à la fin de la pandémie, mais elle reste 1 à 2% en dessous des niveaux de 2019, constate le Statec dans une note publiée lundi et reprenant différents indicateurs économiques. Pour 2023 et 2024, le Statec pronostique de nouveaux reculs, de -0,7% puis -0,3%.

En moyenne, un salarié au Luxembourg a travaillé un peu moins de 1 500 heures en 2022, soit 33 heures de moins qu'en 2015. Une baisse moins importante que celle enregistrée en Allemagne (-42 heures) mais supérieure à celle de la zone euro (-24 heures) et en Belgique (-3 heures) ou encore en France (-1 heure).

Plus d'heures de travail au Luxembourg que chez ses voisins

Dans le détail, la durée du travail a baissé fortement dans l'industrie (-71 heures au Luxembourg depuis 2015), le secteur «commerce, transport et horeca (-55 heures), la construction (-43 heures) et le secteur public (-29). En revanche, le temps de travail moyen a stagné sur la même période dans le secteur financier et le service aux entreprises, constate le Statec.

L'institut statistique apporte une nuance: malgré ce recul, la durée du travail reste plus élevée au Luxembourg que dans les pays voisins, notamment en raison de la durée légale, mais aussi d'un moindre recours au temps partiel qu'en Belgique ou en Allemagne.

L'effet de l'index

Dans le même temps, le Statec note aussi une accélération du coût salarial moyen (CSM) au Luxembourg. En effet, le CSM a grimpé de 6,5% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. La hausse est plus forte en Belgique (+9,5%) mais plus faible en zone euro (+5%). Au Grand-Duché c'est, sans surprise, l'index qui contribue le plus à la hausse du coût salarial. Mais la baisse du nombre de congés maladie y contribue aussi, la CNS prenant moins de salaires en charge.

À l'inverse, les primes et autres gratifications plus modérées freinent l'augmentation. Par secteur, c'est dans l'horeca que la hausse du CSM est la plus importante (+15,3%), suivi par les activités financières et d'assurance et le secteur de l'immobilier (+3,5%, moins que les index).

