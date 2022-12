Luxembourg: Les salles de cinéma font le plein avec «Avatar 2»

LUXEMBOURG - Boostées par le blockbuster Avatar, les salles affichent un taux d’affluence élevé entre Noël et Nouvel An.

Les spectateurs sont au rendez-vous pour «Avatar 2». L'essentiel

Des salles pleines à craquer et des caisses enregistreuses qui crépitent à nouveau. Sans oublier les traditionnels pop-corns et sucreries pour casser la croûte. Les cinémas font à nouveau le plein pour les fêtes de fin d’année au Grand-Duché. Nous avons pu le constater ce mercredi après-midi au Kirchberg, où le complexe Kinepolis a connu une forte affluence.

Pour Sorina et Eva, «les vacances de Noël, c’est le moment idéal pour revenir au cinéma avec les enfants. Et comme beaucoup de monde, on est là pour aller voir la suite d’Avatar. On aurait pu rester à l’extérieur pour d’autres activités, comme il fait chaud, mais c’était surtout l’occasion de se retrouver entre amis pour un moment agréable. On espère qu’on va tenir le coup car le film s’annonce très long».

Les salles retrouvent le sourire

«Cela fait déjà un petit temps que l’on revient au cinéma», nous indique Cédric. Ce nouvel épisode d’Avatar était très attendu et c’est donc l’occasion de revenir». Et le monde n’effraie pas les amateurs du 7e art. «C’est mieux d’assister à un film avec beaucoup de spectateurs», reconnaît Marie. «Quand on est tout seul dans une grande salle, c’est tout de suite moins chouette».

L'essentiel

Et personne ne s’en cache, ce retour du public dans les salles de cinéma redonne vraiment le sourire au Kinepolis. «En période de fêtes, ça fait vraiment plaisir et c’est très agréable», se félicite Stéphane Altieri, Local Manager Experience. «Il n’y a pas que ce film-là, mais on peut déjà vous confirmer que le nouvel Avatar fonctionne très bien. Nos clients veulent passer un bon moment et ils sont contents de revenir chez nous».