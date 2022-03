Basket NBA : Les San Antonio Spurs enfoncent Philadelphie

Les Spurs, privés de Tim Duncan et Tony Parker, ont infligé sans surprise une 17e défaite de suite aux Philadelphie Sixers 109 à 103, lundi.

Les Spurs ont enchaîné une 8e victoire de suite, la 13e de la saison, grâce à 26 points et 10 rebonds de Kawhi Leonard. Les Sixers ne sont plus qu'à une défaite du pire début de saison de l'histoire réalisé en 2009-10 par les New Jersey Nets.