Au Luxembourg – Les sangliers bien trop nombreux au Luxembourg

Des hivers trop doux, des années de fructification importante, un confinement dû à l'épidémie de Covid... Les conditions ont été réunies pour permettre à la population de sangliers de prospérer, ces deux dernières années, au Grand-Duché. «Les grands champs de maïs et de céréales en général permettent non seulement aux suidés de se nourrir mais leur servent aussi d'abris», explique à <i>L'essentiel</i> Richard Frank, secrétaire général de la Fédération Saint-Hubert des chasseurs du Luxembourg (FSHCL).

«Les sangliers sont devenus des animaux nocturnes»

Les primes d'abattage dans certaines zones (50 euros pour un sanglier de moins de 30 kg, 100 euros pour une bête d'un poids supérieur dans la zone de surveillance le long de la frontière belge) ont été prolongées jusqu'au 30 avril prochain et motivent les chasseurs à abattre le plus possible de sangliers, pour «réduire le risque d'une propagation de la peste porcine africaine et limiter les dégâts causés par les animaux». Reste qu'entre le 1er mars et le 15 avril prochain (période de quiétude pour la faune dans les forêts), la chasse sera uniquement autorisée dans les plaines, ce qui rendra son efficacité plus aléatoire.