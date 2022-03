Polémique en Lorraine : Les sans-abri empêchés de s'installer à Metz

METZ - Des membres de la Fondation Abbé Pierre ont collé des affiches, mercredi matin, pour dénoncer les aménagements urbains qui empêchent les sans-abri de s'installer en ville.

«Au lieu d'empêcher les SDF de dormir, offrons-leur un logement décent», lit-on sur ces affiches de couleurs orange et noir, montrant le dessin d'un homme allongé. Les panneaux ont été collés sur des bancs, la devanture d'une banque, d'un magasin et d'un cinéma, dans le cadre d'une action menée par une quinzaine de militants de la Fondation.

«Des commerçants mettent de l'huile, de l'eau ou de la farine»

«Dans notre système, on traite la santé, le logement, l'emploi... Alors que si on prend une personne dans son intégralité on peut faire un accompagnement global», a-t-elle ajouté, jugeant «inacceptable que dans la cinquième puissance mondiale, il y ait encore des sans-abri et qu'on peine à mettre en place les solutions qui existent». Selon la directrice régionale, la ville de Metz compte plus de 8 000 logements vides. «On sait qu'il y a des moyens de capter des logements à des coûts accessibles à ces personnes. Il faut leur faire confiance», a souligné Véronique Étienne.