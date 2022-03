Les Saveurs culturelles reviennent en force

Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Ce pourrait être le credo du festival des Saveurs culturelles du monde. Du 21 au 23, il rassemble des talents tels que Pep's, Quentin Mosiman et Peter von Poehl.

Trois jours de musique en tout genre. D’un côté, sept têtes d’affiches : Pep’s et son single «Liberta» qui tourne sur toutes les radios en ce moment. Mais aussi Zaho nommé à plusieurs reprises aux Music Awards, Moriarty, la révélation scénique de l’année dernière, Quentin Mosimann, Peter von Poehl, qui viendra nous enchanter avec sa voix étonnante et puis Mariana Ramos. De l’autre, des concerts ouverts à tous les passionnés de musique.

Du 21 au 23 mai se déroulera la 5e édition du festival. Et cette année, le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains fera dans le grandiose. Tout en se voulant éclectique, l’accent du festival sera mis cette année sur les nouvelles tendances. Le festival veut être celui des coups de cœurs et donner sa chance aux nouveaux talent.

Thomas Dutronc, Rose et autres Micky Green au festival l'année dernière

Si le festival Casino 2000 veut avant donner la part belle à la création, éclectique, il le reste à l’image du parrain de cette édition : Jean-Louis Foulquier. Homme de culture et de radio, il a fait la pluie et le beau temps dans la chanson française pendant 43 ans au micros de France Inter. Un homme aux multiples visages en fait. Passionné de cinéma, créateur aussi des Francofolies de La Rochelle et amateur de peinture.