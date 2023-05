Hausse des rémunérations: Les scénaristes de Hollywood se mettent en grève

Faute d'accord, des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains vont se mettre en grève mardi, a annoncé leur syndicat, après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant notamment sur une hausse de leur rémunération.

Ce mouvement social va se traduire par l'interruption immédiate des émissions à succès, comme les «late-night shows», et d'importants retards pour les séries télévisées et films dont la sortie est prévue cette année.

«Nous ne sommes pas parvenus à un accord avec les studios et les diffuseurs. Nous serons en grève après l'expiration du contrat à minuit» lundi (9h mardi), a déclaré le puissant syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA), dans un courriel adressé à ses membres.

Aucun accord

Lundi, en fin de journée, les principaux studios et plateformes, dont Disney et Netflix, représentés par l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP, Alliance of motion picture and television producers) avaient annoncé que les pourparlers avec la WGA «s'étaient conclus sans accord».