Pour la postérité : Les scènes-cultes du web entrent dans l’histoire

Un site retrace les origines de

séquences humoristiques qui ont connu la gloire sur la Toile.

Le site collaboratif Know-YourMeme.com , qu’on pourrait traduire par «Connais tes classiques», répertorie les phénomènes gravés dans la mémoire des internautes les plus assidus.

On y apprend par exemple la véritable histoire de Zoe, plus connue en tant que «fille désastre», grâce à ses apparitions inopinées sur des photos d’actualité, souvent tragiques. Les internautes français s’en étaient inspirés quand Nicolas Sarkozy avait prétendu être présent à Berlin lors de la chute du mur. En guise de représailles, ils avaient placé à tout-va le portrait du président sur des photos d’événements de toutes sortes, appartenant à la grande ou à la petite histoire.

KnowYourMeme retrace également les origines du «rickrolling», qui consiste à renvoyer l’internaute, à son insu, vers un clip kitsch de Rick Astley, star des années 80. Les animateurs du site décortiquent aussi en vidéos des phénomènes comme le lip dub (vidéos en play-back et en plans-séquences).

Les précurseurs du genre, le duo chinois Back Dorm Boys, avaient interprété en janvier 2005 dans leur chambre le titre «I Want It That Way», des Back Street Boy’s. Ils sont devenus depuis de vraies stars dans leur pays, avec de juteux contrats publicitaires.