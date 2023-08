Gagne tes places!: Les Schtroumpfs débarquent au cinéma pour un événement incroyable!

Avant-première

Préparez-vous pour une formidable aventure schtroumpf! Pour célébrer leur 65e anniversaire, les Schtroumpfs sont à la fête sur grand écran. Aventures palpitantes, situations rocambolesques et humour irrésistible, nos petits amis bleus vont vous en mettre plein la schtroumpf. Retrouvez le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à Lunettes, Bouton d’or et tous vos héros préférés dans une sélection d’aventures festives à découvrir exceptionnellement au cinéma. Et bien entendu Gargamel et Azraël tenteront de s’inviter à la fête… Les Schtroumpfs en fête, une expérience unique à schtroumpfer en famille sur grand écran.