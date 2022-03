Les «screamers» de Silverstein

LUXEMBOURG - Silverstein a été fondé au Canada, en 2000. Une première tournée établit Silverstein comme l’une des références du emocore.

On retrouve la voix claire, souvent plaintive, doublée de celle du «screamer». Un genre célébré à l’échelle mondiale par Linkin Park. L’album actuel s’intitule «Arrivals & Departures». Cet album davantage mélodique et mainstream constitue un parfait tremplin pour approcher la formation.

Certes les passages «screamer» sont toujours présents mais l’approche mélodique a été particulièrement soignée, et chaque titre contient son lot de riffs et d’accords mélodieux et hargneux, alliés à une voix tantôt mélodique et chantée, tantôt furieusement régurgitée et sortant des entrailles.