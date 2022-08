Au Mexique : Les secouristes doivent «faire plus» pour sauver les mineurs coincés

Le président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador a demandé aux secours d’en faire «plus» pour sauver les dix mineurs coincés sous terre depuis mercredi dans le nord-est du Mexique à la suite de l’effondrement et de l’inondation de trois puits de charbon.

«Nous devons continuer de travailler pour sauver les mineurs. Nous devons continuer de faire ce que nous sommes en train de faire et plus encore», a déclaré le président lors d’une visite sur les lieux de l’accident dans l’État du Coahuila. «Je souhaite que cela soit le plus tôt possible», a-t-il ajouté devant les journalistes.