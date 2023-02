Séismes en Turquie et en Syrie: Les secousses perçues au Luxembourg

«Un séisme avec une telle magnitude est mesuré dans le monde entier», indique Adrien Oth, sismologue et directeur scientifique du Centre européen de géodynamique et de séismologie, basé à Walferdange. Y compris au Luxembourg. «C'est impossible à ressentir pour une personne humaine mais nos instruments, extrêmemement sensibles, ont très clairement enregistré les secousses».

Ainsi, on peut voir le premier séisme peu après 2h17 au Luxembourg (4h17 en Turquie et en Syrie) de magnitude 7,8, puis le deuxième et troisième, «très rapprochés, à une dizaine de minutes d'intervalle», d'une magnitude supérieure à 7, à 11h24, heure luxembourgeoise (13h24 heure turque et syrienne).