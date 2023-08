Barbie: Les secrets de Margot Robbie pour un teint radieux

De la tisane amère

«Il s’agit de Barbie, elle doit être parfaite, explique Jasmina Vico. Le brief pour la peau était de créer quelque chose de lumineux. Je me suis dit que nous allions travailler sur le foie, calmer le système nerveux et faire briller sa peau, mais surtout que nous allions travailler sur cette brillance de l’intérieur». Pour ce faire, elle a utilisé une recette traditionnelle de sa Croatie natale: la tisane de chardon-marie.

«Il nettoie votre foie, ce qui produit automatiquement davantage de glutathion et rend la peau plus éclatante». Il suffit de faire infuser la plante pendant vingt minutes afin qu’elle soit bien amère. «Le foie aime tout ce qui est amer, car cela l’aide à se vider». Elle a également suggéré à l’actrice de manger des aliments fermentés, comme du kéfir et de la choucroute, dans le même but.