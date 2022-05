Publicité : Les seins nus d’Adidas interdits au Royaume-Uni

Le régulateur britannique a sévi contre la campagne lancée en février pour promouvoir 43 sortes de soutiens-gorges.

Adidas a marqué les esprits en février dernier en promouvant la sortie de 43 soutiens-gorges différents avec deux posters géants montrant des seins nus. «Nous pensons que les poitrines des femmes, quelles que soient leurs formes et leurs tailles, méritent soutien et confort. C’est pourquoi notre nouvelle gamme de soutiens-gorges de sport comprend 43 styles, afin que tout le monde puisse trouver la bonne taille», avait écrit Adidas, dans un tweet.

Les mécontents ont obtenu gain de cause au Royaume-Uni: l’Advertising Standards Authority (ASA) a décidé d’interdire les deux affiches dans le pays. L’organisme d’autorégulation a en effet estimé que ces visuels étaient susceptibles de choquer les gens. L’ASA dit avoir reçu 24 plaintes selon lesquelles l’utilisation de la nudité dans la publicité était gratuite et faisait des femmes des objets en les sexualisant et en les «réduisant à des parties du corps». Certaines personnes se demandaient par ailleurs si ces affiches pouvaient légitimement être exposées dans des endroits où des enfants pouvaient les voir.