Travail au Luxembourg : Les seniors ont moins de chance de trouver un emploi

LUXEMBOURG – Les plus de 55 ans sont davantage menacés par le chômage. La crise du coronavirus a renforcé le problème.

Les perspectives d'embauche pour les chômeurs de plus de 55 ans se sont considérablement détériorées au Luxembourg, en raison de la crise du coronavirus. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la fondation Idea, le groupe de travail de la Chambre de commerce, dans une nouvelle publication. La crise actuelle aurait «des conséquences durables et graves». Elle impacte directement et indirectement les emplois des seniors. Le chômage des jeunes en Europe étant passé de 18% à 24%, un nombre nettement plus important de jeunes se battent aujourd'hui pour obtenir un emploi – et relègue les seniors au second plan.