Tendances: Les seniors s'éclatent sur TikTok

Du haut de ses 89 ans, Dolores, alias @dolly_broadway sur TikTok, assure «vivre sa meilleure vie», qu'elle illustre au travers de vidéos amusantes, pour ses millions d'abonnés. Sur le réseau social emblématique de la génération Z, Dolores Paolino, Américaine forte de 2,4 millions de fans et d'une silhouette marquée par les années, détonne.

Souriante et soigneusement apprêtée, rien n'arrête cette «grande dame» 2.0 que l'on voit se déhancher sur des tubes d'Abba, siroter des cocktails dans les bars, ou même vanter les vertus d'un vibromasseur. À bas les stéréotypes, «l'âge d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'âge d'hier», commente auprès de l'AFP Serge Guérin, sociologue et spécialiste du vieillissement. «Les personnes âgées sont loin d'être uniquement dans le besoin de médicaments et de calme, elles peuvent aussi être en pleine forme!».

«Mais qu'est-ce-qu'elle fait là cette vieille?»

D'autant qu'elles sont davantage connectées. Selon l'institut américain Pew Research Center, si seulement 10% des Américains de plus de 65 ans étaient inscrits sur les réseaux sociaux en 2010, ils étaient 45% en 2021. En Europe, d'autres «grandfluencers», tels qu'ils commencent à être désignés Outre-Atlantique, témoignent aussi de cette force de l'âge.

Entre autres, l'Allemande @erikarischko (1,3 million d'abonnés), 83 ans et passionnée de fitness, la Française @studiodanielle (2,3 millions) et ses vidéos humoristiques, ou encore Nicole Tonnelle, alias @nicoletonnelleyoutubeuse, une ex-esthéticienne de 72 ans prônant le «bien vieillir». Cette retraitée, déjà active sur YouTube et Instagram, s'est lancée sur TikTok il y a six mois. «Au début, on disait: ''Mais qu'est-ce-qu'elle fait là cette vieille?''»", se souvient-elle, expliquant que les influenceurs seniors sont encore peu nombreux en France, contrairement aux États-Unis.

«Être belle n'est pas une question d'âge»

Aujourd'hui, avec près de 140 000 abonnés, Nicole prodigue des conseils beauté aux femmes de sa génération, des tutos maquillage aux essayages vestimentaires. Une façon, aussi, de rassurer tout un chacun sur certains passages obligés. «Ce n'est pas facile de voir son visage, ses cheveux et son corps changer, mais plus on va s'occuper de soi, mieux on va se sentir», confie-t-elle à l'AFP. «Être belle n'est pas une question d'âge».

Cette activité lui permet d'arrondir sa maigre retraite grâce à quelques partenariats rémunérés. Par ailleurs, cela donne de la lumière aux seniors, peu ou mal représentés, selon elle, sur la toile et les réseaux. «Les vieux ne doivent pas être un sujet tabou. Oui, nous existons, et jusqu'au bout de notre vie!», clame-t-elle.

Évoquer la mort

L'âgisme, ou l'ensemble des préjugés et discriminations liés à l'âge, campe dans nos sociétés «où la fragilité, la maladie, ou même la mort sont souvent occultées», soulève Serge Guérin, alors que de nombreux enfants du baby-boom sont aujourd'hui à la retraite. Aux États-Unis, certaines vidéos de l'incontournable Lillian Droniak, @grandma_droniak, 93 ans et 9 millions d'abonnés, font polémique en abordant ce registre. On l'y voit notamment anticiper le déroulement de son enterrement, de la liste des invités à la tenue ou au rouge à lèvres qu'elle souhaiterait porter.

En Californie, quatre amis gays âgés de 66 à 79 ans (Mick, Jessay, Bill et Robert) rencontrent également un fulgurant succès avec leur compte @theoldgays, créé fin 2020 et qui frôle désormais les 11 millions d'abonnés. Une ribambelle de chorégraphies, des costumes tantôt extravagants, tantôt légers, mais derrière, la volonté d'établir un lien entre générations - TikTok dans le rôle de «dénominateur commun» - et au-delà, celle d'être un phare pour les homosexuels en manque de repères.

«C'est comme si nous étions immortels»

«C'est extrêmement vivifiant d'interagir avec les plus jeunes, ça n'arrive en réalité jamais!», se réjouit l'un d'eux, Bill Lyons, 79 ans. «Ils écoutent nos conseils, certains nous considèrent même comme leurs grand-pères». Ces vidéos sont leur «héritage», déclarent-ils à l'AFP, lors d'un entretien vidéo depuis leur villa de Cathedral City.

De son côté, Jessay Martin, 69 ans, y voit aussi une manière de continuer à exister dans la société: «Je pensais que j'allais passer mes dernières années dans l'obscurité, mais maintenant c'est comme si nous étions immortels».