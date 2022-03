Avant le cessez-le-feu : Les séparatistes «détruisent» Debaltseve

Les pro-russes assiègent la ville stratégique de Debaltseve dans l'est de l'Ukraine, a accusé samedi le chef de la police régionale pro-Kiev, Viatcheslav Abroskine.

La veille, huit militaires ukrainiens et trois civils ont été tués dans l'est séparatiste pro-russe en 24 heures en dépit d'un nouvel accord de paix signé jeudi à Minsk.

L'armée ukrainienne a fait état samedi matin d'une «tentative d'assaut rebelle avec des lance-roquettes multiples et des chars» contre ses positions aux abords sud-est de Debaltseve, noeud ferroviaire stratégique à mi-chemin entre les capitales rebelles de Donetsk et Louhansk. Les troupes ukrainiennes y sont pratiquement encerclées par les rebelles. L'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Pyatt, a pour sa part écrit sur son compte Twitter qu'il s'agissait de systèmes «russes et non séparatistes» près de Debaltseve, y compris des systèmes de défense antiaérienne.