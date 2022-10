À Hollywood : Les séries américaines en deuil: Leslie Jordan est mort

«Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd'hui sans l'amour et la lumière de Leslie Jordan», a déclaré son agent, David Shaul. Âgé de 67 ans, le comédien a a perdu le contrôle de son véhicule, sans doute à cause d'un malaise, et a terminé sa course contre un immeuble de Cahuenga Boulevard, lundi, à Hollywood, rapporte TMZ.