Les séries US en avant-première sur Internet

En effet, les sites contrôlent l’adresse IP de l’utilisateur et détectent si ce dernier se connecte en dehors des frontières US.

Grâce à l’outil gratuit AnchorFree Hotspot Shield, les pages peuvent cependant être rendues accessibles et les séries visionnées bien avant leur diffusion sur les chaînes luxembourgeoises ou européennes.