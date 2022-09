Luxembourg: Les services d'aide sociale craignent l'impact de la crise

Secrétaire de l'Entente des Offices sociaux, Jean-Paul Reuter redoute les effets de la crise actuelle. S'il constate les efforts réalisés (allocation de vie chère, aides de communes), «difficile de dire si cela suffira.(...) Le reste à vivre est en déclin». Du côté des services d’information et de conseil en matière de surendettement (S.I.C.S.) on s'attend aussi à des conséquences.

Les familles monoparentales, premières touchées

Auparavant, sous conditions, les offices sociaux peuvent par exemple aider des personnes qui n'arrivent plus à payer leurs factures. «Je crains qu'entre les prix de l'énergie et les taux d'intérêt, les gens basculent plus rapidement et que les dossiers nous arrivent plus vite», note Christian Schumacher, chef de SICS de la Ligue médico-sociale. Notamment pour des personnes sans argent de côté pour encaisser un coup dur de la vie. Selon lui, si on retrouvait fréquemment parmi les personnes en difficulté des revenus de 3 000-3 500 euros pour le foyer, désormais ce serait plutôt 3 500-4 000».