Bronchiolite au Luxembourg: «Les services de pédiatrie du pays sont submergés»

Il s'agit d'une maladie des bronches provoquée par le virus VRS, qui touche les jeunes enfants. L'enfant contaminé par le virus développe d'abord un rhume, puis dans les jours qui suivent, une toux sèche, et parfois, une gêne respiratoire, et une fièvre plus ou moins importante. Elle peut être particulièrement grave chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de deux mois.