Agence e-santé : Les services eSanté, au cœur de l’écosystème de la santé

L’Agence eSanté a pour mission principale de faciliter le partage et l'échange de données de santé du patient entre les professionnels de santé intervenant dans son parcours de soins de santé. Les divers services eSanté facilitent ainsi le suivi et la coordination de votre prise en charge médicale, et vous permettent en tant que patient de jouer un rôle actif dans votre suivi médical. Tout cela au travers d’un seul compte, votre «compte eSanté». Petit tour d’horizon des services eSanté à votre disposition.