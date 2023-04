Au Luxembourg: Les services publics jugés fiables par les citoyens

Les services de l'État qui ont le plus été contactés entre 2020 et 2022 concernaient la santé, la fiscalité, le transport et la citoyenneté. Quant aux moyens préférés pour contacter ces services, le guichet digital arrive en tête (60% des répondants) devant le téléphone (54%) et le mail (48%). Le guichet physique occupait encore la 1re place lors du précédent sondage en 2015. 71% des citoyens affirment par ailleurs qu'il est facile d'entrer en contact avec les administrations publiques.