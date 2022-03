Les services secrets US ont leur propre Facebook

Les services secrets américains créent

un réseau social

pour leurs espions.

Cette plate-forme permettra aux agents de créer un espace personnel avec un profil, un blog, ou de connaître les sujets sur lesquels travaillent leurs collègues. «C’est un Facebook et YouTube pour les espions, mais c’est aussi beaucoup plus», a expliqué Michael Wertheimer, directeur adjoint de la National Intelligence for Analysis (NIA) à la chaîne CNN. «C’est un endroit où les agents pourront non seulement se rencontrer, mais aussi partager des informations qu’ils ne pouvaient pas mettre en commun auparavant».