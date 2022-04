Liban : Les silos du port de Beyrouth seront démolis

Le gouvernement a suivi les recommandations des experts alors que les victimes de l’explosion du port espéraient un lieu de mémoire.

Le Liban a ordonné jeudi, la démolition des silos à grains du port de Beyrouth, qui risquent de s’effondrer plus d’un an et demi après l’énorme explosion ayant ravagé ce site, malgré l’opposition des proches des victimes du drame qui veulent en faire un lieu de mémoire.