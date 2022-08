Port de Beyrouth au Liban : Les silos s’effondrent le jour de commémoration de la tragédie

L’effondrement s’est produit alors que les marches des manifestants arrivaient au port de Beyrouth. Trois marches distinctes organisées à l’appel des proches de victimes en direction du port ont eu lieu. Elle a été qualifiée de l’une des plus importantes explosions non nucléaires jamais enregistrées dans le monde.

Mais deux ans plus tard, on ignore encore ses causes exactes ou l’identité des responsables dans un pays où règne très souvent l’impunité. Il faut «une enquête impartiale, approfondie et transparente sur l’explosion», a lancé jeudi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, faisant écho à des appels d’ONG, d’experts et des familles des victimes.