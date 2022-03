Au Luxembourg : Les sites sportifs du pays fermés jusqu'au 31 juillet

LUXEMBOURG - Le ministre des Sports, Dan Kersch, a fait savoir jeudi, que seule La Coque serait accessible pour 25 sportifs d'élite.

Une exception a été mentionnée et concerne 25 sportifs d'élite qui pourront s'entraîner à La Coque, à partir du 4 mai. Ces entraînements se feront de manière prudente et sous le contrôle du Luxembourg Institute for high performance in sports (LIHPS). Par ailleurs, le ministre a noté que 315 salariés des différentes fédérations sportives ont introduit une demande de chômage partiel et que les cours de sport dans les écoles ne pourraient pas se dérouler de la même façon qu'avant la crise. Néanmoins les professeurs pourront s'adapter en allant par exemple «se promener avec les élèves dans les bois».