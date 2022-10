Au Luxembourg: Les six mois à venir «vont être compliqués» dans la construction

D'autant que les entreprises du secteur sont aussi confrontées à la hausse du tarif des matières premières. La guerre en Ukraine et la stratégie «Zéro Covid» en Chine ont ainsi perturbé les chaînes d'approvisionnement. Par conséquent, le prix du bois a augmenté en moyenne de 93% et le prix du béton armé de 81%, par rapport à janvier 2020, indiquent Franz Fayot, le ministre de l'Économie et Lex Delles, le ministre des Classes moyennes. «Depuis plusieurs mois, nous éprouvons beaucoup de difficultés à obtenir les matériaux, maintenant à des prix inhabituels, dont nous avons besoin en temps et en heure, témoigne Florian Placido, responsable marketing et communication de Sopinor (plus de 500 salariés), basée à Schifflange. Nous devons désormais prendre un nouveau reflexe de stockage, d’anticipation de commande en adaptant nos stratégies d’achat, pour contourner partiellement cette tendance». De plus, les coûts de l'énergie ont fortement évolué après l'agression russe en Ukraine et les prix du carburant ont augmenté de 92 % de janvier 2020 à juillet 2022.