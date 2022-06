Nouvelles technologies : Les smartphones plomberaient notre sommeil et notre attention

La diminution de l'attention est un problème social sous-estimé selon l'auteur Johann Harim, qui analyse comment les géants de la tech et le manque de sommeil nous privent de notre capacité de concentration.

«Vol de nos facultés de concentration»

Dans son livre «Stolen Focus. Why You Can't Pay Attention», le binational Britannique et Suisse Johann Hari n’hésite pas à parler de «vol de nos facultés de concentration» et désigne les coupables: la digitalisation, les smartphones, les réseaux sociaux et les tsunamis de notifications. S’appuyant sur les témoignages «d’initiés» de la Silicon Valley, l’auteur à succès de 43 ans dévoile les stratégies des géants de la tech pour nous lier à notre smartphone. Une chose est sûre pour lui: quand on regarde les écrans des smartphones, ces entreprises gagnent de l'argent; si on ne les regarde pas, non. Le modèle économique s'appelle «Screentime».