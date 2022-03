Tendance hi-tech : Les smartphones XXL, une lubie asiatique?

Les «phablets», ces téléphones mobiles grand format, peuvent-ils séduire en dehors d'Asie? Les principaux fabricants ont dévoilé leur nouveaux modèles cette semaine au salon IFA de Berlin.

Sur le stand du chinois Huawei, Bernd Adam s'attarde sur les smartphones. Invariablement, il revient toujours vers les plus grands. Avec leur diagonale d'écran de 14 cm ou plus, ils sont à mi-chemin entre le téléphone et la tablette. D'où ce surnom un brin barbare de «phablets». «Je songe à en acheter un. On peut tout faire avec et on n'a plus à se poser la question de savoir si on a vraiment besoin d'une tablette», raconte le Berlinois de 57 ans. Peu lui importe que l'objet dépasse de sa poche, «tant qu'il tient dans la main». Sous ses lunettes carrées, l'Allemand porte un Nokia à clavier en bandoulière. Il utilise aussi une tablette à la maison, la Nexus 7 de Google, mais ce dernier achat n'a «pas été concluant». Son raisonnement explique le succès des «phablets» en Asie depuis quelques années. Là-bas, les téléphones géants grignotent le pré carré des tablettes et séduisent par leur fonction 2 en 1.