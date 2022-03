Marc Overmars : Les SMS osés aux collègues lui coûtent son poste

L'ex-footballeur star des Pays-Bas a démissionné de son poste de directeur sportif de l'Ajax pour avoir envoyé des «messages déplacés» à certaines collègues.

L'annonce du plus grand club néerlandais a suscité une vive émotion aux Pays-Bas, secoués il y a quelques semaines par des allégations d'abus sexuels ayant éclaboussé la populaire émission télévisée «The Voice of Holland». «Nous sommes choqués par les informations sur l'Ajax et adressons tout notre soutien aux victimes», a réagi dans un communiqué la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB).