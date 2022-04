En Australie : Les sneakers les plus rares exposées dans un musée

La «Joconde des baskets» jadis portée par Michael Jordan et une centaine d'autres paires de chaussures de sport rares sont exposées depuis vendredi à Melbourne, offrant un aperçu d'un marché de l'occasion qui a connu un boom spectaculaire pendant la pandémie.

«Nous présentons certaines des baskets les plus rares et les plus emblématiques du monde», a claironné Alaister Low, expert en baskets d'eBay, lors de l'ouverture de cette exposition à Brunswick, une banlieue branchée de Melbourne. Parmi ces joyaux figurent les Air Jordans, que M. Low surnomme «La Joconde des baskets», portées par le légendaire Michael Jordan en 1985, ainsi qu'une paire similaire qui avait trouvé preneur en 2020 pour 560 000 dollars.