Politique : Les socialistes s'allient à Mélenchon en France

La France insoumise et le Parti socialiste ont annoncé ce mercredi avoir conclu leur accord pour les législatives, après être tombé d'accord sur la stratégie, le programme et les circonscriptions.

«Nous voulons faire élire des députés dans une majorité de circonscriptions, pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale (RSA sous condition de travail gratuit et retraite à 65 ans) et battre l’extrême droite», déclarent les deux formations, dans un communiqué commun. «Le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l’Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon», ajoutent-ils.

Par cet accord, le PS rejoint la «Nouvelle union populaire écologique et sociale», dont EELV et le PCF sont déjà membres en vertu des accords passés ces trois derniers jours. Le texte reprend les principes stratégiques déjà agréés par ces deux formations, sur la garantie du respect de la «pluralité» et «l'autonomie» de chacun des partis, notamment via des groupes parlementaires distincts, et sur la mise en place d'un intergroupe.