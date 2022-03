Politique française : Les socialistes tentent de recoller les morceaux

Le parti socialiste français organise à partir de ce vendredi ses universités d'été à La Rochelle, dans une ambiance tendue après la crise gouvernementale du début de semaine.

Le PS, «c'est dans son ADN qu'il y a des désaccords». Il a cependant fait acte d'autorité en prévenant qu'il ne «saurait accepter» que les débats «aient pour but de renverser le gouvernement». Et de mettre en garde: «les socialistes et la gauche sont condamnés à surmonter leurs divergences». Mais ce n'est pas gagné, loin s'en faut. «La déchirure est large», résume la députée Karine Berger. Le contexte est en effet explosif: un gouvernement qui a volé en éclats après la charge des ex-ministres de l'Économie Arnaud Montebourg et de l'Éducation Benoît Hamon contre la politique économique, des critiques contre la nomination du banquier Emmanuel Macron à Bercy, étiqueté trop libéral pour certains, et une polémique jeudi sur les 35 heures.