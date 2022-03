Au Luxembourg : Les soignants une nouvelle fois mobilisés

LUXEMBOURG - Les soignants ont une nouvelle fois respecté, ce jeudi midi, une minute de silence pour rappeler les dangers de la pandémie.

«Le virus existe, il est dangereux et il tue. Le vaccin fonctionne et protège des formes graves et mortelles de cette maladie». Les participants à l'action #YesWeCare et #ImpfeWierkt ont une nouvelle fois martelé le message. Les soignants du Luxembourg ont observé ce jeudi midi, pour la 12e semaine consécutive, une minute de silence pour rappeler les dangers de la pandémie de Covid et les bénéfices de la vaccination. Une mobilisation qui pourrait être la dernière.