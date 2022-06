Face aux menaces : Les soldats américains vont arriver plus nombreux dans toute l'Europe

Les États-Unis vont «renforcer leur positionnement militaire en Europe» afin que l'Otan puisse «répondre à des menaces venant de toutes les directions» a annoncé Joe Biden.

Les États-Unis vont «renforcer leur positionnement militaire en Europe» afin que l'Otan puisse «répondre à des menaces venant de toutes les directions et dans tous les domaines: la terre, l'air et la mer», a dit mercredi à Madrid le président américain Joe Biden. Lors d'un sommet de l'Alliance militaire «qui marque l'Histoire», selon lui, il a annoncé une présence renforcée de militaires et de capacités américaines en Espagne, en Pologne, en Roumanie, dans les Etats baltes, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie.