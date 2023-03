Les soldats luxembourgeois intégrés aux forces de l’OTAN

Au cours de la journée, l'ambassadrice Elisabeth Cardoso Jordão a visité les installations d'hébergement et d'entraînement de l'armée luxembourgeoise à Cincu, ajoute le ministère roumain. Avant de préciser dans un communiqué que «la mission du détachement du Grand-Duché de Luxembourg, prévue pour une durée de 28 mois, pour la première fois en Roumanie, représente une opportunité de renforcer la coopération entre les forces armées roumaines, françaises et luxembourgeoises, et intensifier les activités de formation sur le terrain et accroître l'interopérabilité avec les forces alliées».