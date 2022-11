En Chine : Les soldes de «la Fête des célibataires» sous le signe de la sobriété

Depuis plus d'une décennie, le 11 novembre donne lieu en Chine à une frénésie d'achats en ligne en raison de rabais très alléchants proposés par les plateformes. À l'origine de cet événement en 2009: le géant du commerce en ligne Alibaba (et ses sites Taobao et Tmall), désormais imité par l'ensemble de ses concurrents comme JD.com et Pinduoduo. Le 11 novembre est célébré comme la «Fête des célibataires» en raison de la répétition du chiffre «un» dans la date (11/11).