Bonnes affaires : Les soldes ont profité du soleil

LUXEMBOURG - Les soldes se terminent ce samedi au Luxembourg et le premier bilan est «très positif», estime Corinne Cahen, présidente de l'Union commerciale de la ville de Luxembourg.

Les premiers rabais ont coïncidé avec le début des fortes chaleurs et les clients ont acheté beaucoup de vêtements et autres produits d'été. Autre facteur positif, les soldes ont commencé quelques jours plus tôt qu'en Lorraine et, le premier week-end, les Français sont venus en nombre au Grand-Duché. «Notamment le dimanche, alors qu'il y avait des matches de la Coupe du monde de foot», souligne la présidente.