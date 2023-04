Les sommes folles données par Pogba à son marabout

Un lien avec ses blessures?

Enlevé puis braqué par des hommes cagoulés munis de fusils, entre deux matches en équipe de France, l'international français aux 91 sélections a eu très peur. Mais les révélations fracassantes dans la presse et l'ouverture d'une enquête ont interrompu l'engrenage. Au prix de dommages importants, au niveau familial d'abord – son frère a été mis en examen et placé un temps en détention – mais également en termes d'image, et même sur le plan sportif.