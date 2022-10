PRésidentielle brésilienne : Les sondages se sont encore lourdement plantés

Les experts craignent que le second tour ne soit émaillé de violences, les deux camps étant radicalement opposés.

Luiz Inacio Lula da Silva, icône de la gauche brésilienne, a remporté 48% des voix lors du premier tour de l’élection présidentielle , dimanche. Il devance Jair Bolsonaro, le président sortant d’extrême droite, à 43%. Il y a environ 6 millions de voix d’écart, selon des résultats officiels quasi définitifs. Les sondages se sont lourdement trompés: ils promettaient à Lula une avance de quatorze points dans les intentions de vote (50% contre 36%) et n’excluaient pas une victoire au 1er tour.

«Je peux vous dire que nous allons gagner cette élection. C’est juste une prolongation», a déclaré Lula devant ses partisans dimanche soir, tout de même visiblement affecté par cette déception. Le vieux lion de la politique brésilienne a promis «plus de déplacements et d’autres meetings» à la rencontre des Brésiliens, pour décrocher un 3e mandat le 30 octobre, car «on va devoir convaincre la société brésilienne».

Les élections générales organisées au Brésil, dimanche, ont aussi été un succès pour les bolsonaristes, dont beaucoup ont été élus députés ou gouverneurs. «Nous allons voir un 2e tour radicalement polarisé», prévoit Bruna Santos, du Brazil institute, alors que le Brésil est déjà très fracturé après quatre ans de mandat Bolsonaro. Pour Paulo Calmon, politiste de l’Université de Brasilia, «la course va être encore plus ouverte et promet une dispute acharnée». Pour lui, «Bolsonaro maintient toutes ses chances de réélection».