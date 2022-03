Dans les casinos : Les sons et lumières font flamber les joueurs

Les joueurs dans les casinos prennent plus de risque lorsque des sons de victoire et des images d'argent apparaissent, indique une étude.

Cette étude permet d'expliquer les raisons pour lesquelles certaines personnes expriment une forme d'addiction aux jeux dans les casinos.

Une étude publiée dans «JNeurosci», le journal de la Neuroscience, prouve que les sons et lumières des casinos modifient les réactions des joueurs. Ces recherches menées par Mariya Cherkasova, Luke Clark, Jason Barton, Michael Schulzer, Mahsa Shafiee, Alan Kingstone, Jon Stoessl, et Catharine Winstanley ont été inspirées par une étude précédemment réalisée sur les comportements des rats face à la récompense. Si celle-ci s'accompagnait de jingles et de visuels clignotants, les rats étaient plus enclins à prendre des risques.

Pour effectuer cette nouvelle étude, les chercheurs ont rassemblé une centaine d'adultes et leur ont proposé de jouer à des jeux de hasard qui, en cas de victoire, étaient accompagnés de sons similaires à ceux des casinos. Les chercheurs ont utilisé une technologie d'analyse des yeux afin de comprendre la manière dont les individus traitaient les informations transmises. Il est apparu que, lorsque des sons de victoire et des images d'argent apparaissaient, les participants accordaient moins d'attention aux informations transmises par le jeu concernant leurs chances de gagner. Les chercheurs ont également constaté une dilatation des pupilles des candidats, signifiant leur agitation et excitation.

En l'absence de signaux sensoriels, les chercheurs ont constaté que les participants faisaient preuve de plus de retenue quant à leur prise de décision. Cette étude permet d'expliquer les raisons pour lesquelles certaines personnes expriment une forme d'addiction aux jeux dans les casinos et ont du mal à s'arrêter même lorsque leurs chances de gagner sont minces. Les stimuli sonores et lumineux peuvent donc paraître anodins, mais ils jouent un rôle important dans la prise de décision des joueurs et dans leur dépendance au jeu.